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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 02 мая 2015
Заря
02.05.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Металлург
6'
Ф. Будковский
36'
А. Караваев
47'
М. Белый
68'
А. Тотовицкий
54'
А. Мораес (П)
77'
Д. Лазич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
84'
Замена
В. Федотов
️️️️
Г. Нельсон
Желтая карточка
И. Чайковский
83'
82'
Желтая карточка
В. Чечер
80'
Желтая карточка
Н. Морозюк
78'
Замена
Габриэль
️️️️
А. Поступаленко
77'
ГОЛ! 4:2!
Д. Лазич
Пас отдал
Н. Морозюк
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
71'
ГОЛ! 4:1!
А. Тотовицкий
Пас отдал
Ж. Любенович
68'
Замена
И. Чайковский
️️️️
Р. Малиновский
60'
54'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Мораес
ГОЛ! 3:0!
М. Белый
Пас отдал
А. Караваев
47'
46'
Желтая карточка
А. Поступаленко
46'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
А. Барановский
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
А. Гордиенко
46'
Желтая карточка
А. Караваев
42'
37'
Желтая карточка
В. Прийма
ГОЛ! 2:0!
А. Караваев
Пас отдал
А. Тотовицкий
36'
34'
Желтая карточка
А. Барановский
Желтая карточка
А. Гордиенко
32'
20'
Желтая карточка
Э. Соболь
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Тотовицкий
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
37
Габриэль
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
19
Виталий Федотов
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
4-1-3-1-1
30
Шевченко
15
Вернидуб
29
Белый
45
Гордиенко
20
Караваев
17
Малышев
22
Любенович
6
Каменюка
17
Малиновский
5
Тотовицкий
28
Будковский
4-1-3-1-1
79
Панькив
44
Чечер
4
Прийма
23
Соболь
22
Барановский
55
Нойок
10
Лазич
6
Морозюк
8
Нельсон
13
Макридис
18
Мораес
45
Гордиенко
39
Опанасенко
39
Опанасенко
45
Гордиенко
17
Малиновский
4
Чайковский
4
Чайковский
17
Малиновский
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Поступаленко
37
Габриэль
37
Габриэль
Поступаленко
8
Нельсон
19
Федотов
19
Федотов
8
Нельсон
22
Барановский
14
Поступаленко
14
Поступаленко
22
Барановский
Остались в запасе
Заря
Металлург
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЛВ
13
Александр Бандура
ВР
23
Александр Насонов
ЛП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Заря - Металлург
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Славутич-Арена
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