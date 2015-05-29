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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 29 мая 2015
Волынь
29.05.2015, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
42'
Э. Бикфалви
41'
А. Поступаленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
90'
+4
Желтая карточка
И. Кошман
Замена
Е. Новак
️️️️
Г. Шиш
88'
87'
Желтая карточка
Б. Мишенко
83'
Замена
И. Кошман
️️️️
Габриэль
Замена
Д. Козьбан
️️️️
В. Шарпар
73'
66'
Замена
М. Мысык
️️️️
А. Поступаленко
Замена
Г. Шиш
️️️️
Р. Мемешев
59'
55'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
А. Козак
50'
Желтая карточка
А. Путивцев
Желтая карточка
А. Шабанов
48'
45'
Желтая карточка
А. Поступаленко
Желтая карточка
О. Гуменюк
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Кобахидзе
42'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Поступаленко
Пас отдал
Габриэль
Желтая карточка
И. Жунич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
7
Богдан Мишенко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
57
Роман Воробей
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
56
Дмитрий Булыга
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Металлург
94
Герман Пеньков
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
47
Олег Ефимчук
ЦЗ
56
Игорь Кошман
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
2-5-2-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
79
Бабатунде
30
Кобахидзе
11
Шарпар
89
Политыло
30
Гуменюк
31
Шабанов
10
Бикфалви
7
Мемешев
3-1-4-2
13
Бандура
37
Габриэль
22
Барановский
5
Путивцев
55
Нойок
22
Пляцикас
14
Поступаленко
9
Овсепян
23
Насонов
7
Мишенко
10
Козак
7
Мемешев
16
Шиш
16
Шиш
7
Мемешев
Шиш
21
Новак
21
Новак
Шиш
11
Шарпар
89
Козьбан
89
Козьбан
11
Шарпар
37
Габриэль
56
Кошман
56
Кошман
37
Габриэль
14
Поступаленко
33
Мысык
33
Мысык
14
Поступаленко
10
Козак
84
Голайдо
84
Голайдо
10
Козак
Остались в запасе
Волынь
Металлург
57
Роман Воробей
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
56
Дмитрий Булыга
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
94
Герман Пеньков
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
47
Олег Ефимчук
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
57
Роман Воробей
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
56
Дмитрий Булыга
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
47
Олег Ефимчук
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Волынь - Металлург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
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