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Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»

16 декабря 2016, 09:54
15

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы Ласина Траоре, рассказал о том, почему его клиента недолюбливают фанаты столичного ЦСКА.

«Потому что народу надо кого-то ненавидеть. Пришел домой, бахнул пивка, водочки, лег на диван и давай всех ругать! Ну, любит так народ делать — да на здоровье!

Знаете, когда Яя Туре начинал карьеру на Украине, все говорили: «Ну что это за футболист такой? Медленный, вяловатый, тягучий!». Поэтому в «Шахтере» и «Динамо» Киев он не оказался. Только благодаря мне устроили в донецкий «Металлург».

Вот и Траоре многим не по душе. Типа стоит дылда – ничего не делает. Ну-ну. А вы знаете, сколько вообще Ласина забил голов за ЦСКА в чемпионате? Пять. А сколько лучший бомбардир чемпионата – Смолов? Правильно, 9. Но из них два – с пенальти.

А теперь представьте, что в ЦСКА 11-метровые исполняет Ласина, а не Натхо. Получите 10 голов. Ну так Траоре был бы лучшим бомбардиром РФПЛ, пробивай он пенальти!

Любой гол – это гол. Легче всего сделать козлом отпущения Траоре. Но почему тогда с этими пятью голами он лучший бомбардир ЦСКА? Почему хваленые полузащитники «армейцев» не забили по 8-10, где они все? Почему они забивают раз в год? Покажите мне форварда, который без Еременко, Дзагоева и нормальных передач в штрафную забил бы больше, чем Траоре. Я такого не знаю.

Ласина очень хорошо завершает атаки. Но даже когда он забивает, никто этого не замечает. Сейчас сделал дубль, и началось: «Траоре помог ветер, воздух, еще что-то...». Мол, повезло ему, любой мальчик такое забьет.

Как только Чалов в пустые ворота закатил мяч — все, истерика. «Наш Федя Чалов, вот это гол, фантастика!». Хотя там моя бабушка бы пяткой мяч в сетку пнула… Поймите правильно, любить и поддерживать своих воспитанников нужно, Чалов – молодец, дай бог ему успехов. Но к Траоре просто необъективно относятся», – заявил Селюк.

В текущем сезоне Траоре провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов он шесть раз выходил на поле, записав гол и результативную передачу на свой счет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шахтер Динамо К Металлург Смолов Федор Туре Яя Еременко Роман Дзагоев Алан Натхо Бибрас Траоре Ласина Чалов Федор
Комментарии (15)
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hjvfybcn
1481873920
Адваакаат)) молодец, защищает своего! Жаль что и сам селюк необъективен) он же тоже видит работу своего парня)) видимо после пивка и водочки игра Траоре действительно лучше смотриться )
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bset
1481874229
За то время, что он в ЦСКА, ни пивка, ни водочки не выпил. Поэтому смотрел объективно на него и видел, что он бревно. Постоянные отскоки от него, за мячи не борется, в ногах мяч не держится. Ужас в общем
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Фан666
1481875728
"во всех бедах России виноват Траоре" - решил бухнувший мужик после рабочего дня. В России есть три беды - плохие дороги, дураки и Траоре!
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Lesha VV
1481876233
Траоре давно пора уезжать из ЦСКА .
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Kulimen
1481877604
Селюк бы и мяч золотой в этом году Траоре отдал. А как он его хвалит...бил бы он пенальти...ух, что бы тогда было. Вот если бы пенальти Акинфеев бил, догнал бы по голам Траоре, а значит как форвард Траоре говно.
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Сергей Свояк
1481879214
Начинаю недолюбливать Селюка. Ласина Траоре "мёртвый". Еле ходит по полю, не говоря о том, что бегает... Видел как он "играет"... Его агенту бы лучше выбраться из Барселоны и приехать своими глазами посмотреть за его действиями. Критика в отношении Траоре объективна, с действиями как у него что-то выиграть сложно, если вообще возможно. Достал этот Селюк, продать товар надо, этому так много говорит о нём...
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Сергей Свояк
1481879287
И кстати, я не пью. Не пиво, не водку. Мудак, а не агент. За метлой совсем не следит.
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sochi-2013
1481880899
По игре. Любили,когда было за что.
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Тraumtanzеr
1481884733
Когда нить кто нить ему точно ебало набьет, допиздится)
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vovan55
1481884939
понтов до хрена, а так игрочишко слабенький. ни одного решающего гола не забил...
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