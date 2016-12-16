Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы Ласина Траоре, рассказал о том, почему его клиента недолюбливают фанаты столичного ЦСКА.

«Потому что народу надо кого-то ненавидеть. Пришел домой, бахнул пивка, водочки, лег на диван и давай всех ругать! Ну, любит так народ делать — да на здоровье!

Знаете, когда Яя Туре начинал карьеру на Украине, все говорили: «Ну что это за футболист такой? Медленный, вяловатый, тягучий!». Поэтому в «Шахтере» и «Динамо» Киев он не оказался. Только благодаря мне устроили в донецкий «Металлург».

Вот и Траоре многим не по душе. Типа стоит дылда – ничего не делает. Ну-ну. А вы знаете, сколько вообще Ласина забил голов за ЦСКА в чемпионате? Пять. А сколько лучший бомбардир чемпионата – Смолов? Правильно, 9. Но из них два – с пенальти.

А теперь представьте, что в ЦСКА 11-метровые исполняет Ласина, а не Натхо. Получите 10 голов. Ну так Траоре был бы лучшим бомбардиром РФПЛ, пробивай он пенальти!

Любой гол – это гол. Легче всего сделать козлом отпущения Траоре. Но почему тогда с этими пятью голами он лучший бомбардир ЦСКА? Почему хваленые полузащитники «армейцев» не забили по 8-10, где они все? Почему они забивают раз в год? Покажите мне форварда, который без Еременко, Дзагоева и нормальных передач в штрафную забил бы больше, чем Траоре. Я такого не знаю.

Ласина очень хорошо завершает атаки. Но даже когда он забивает, никто этого не замечает. Сейчас сделал дубль, и началось: «Траоре помог ветер, воздух, еще что-то...». Мол, повезло ему, любой мальчик такое забьет.

Как только Чалов в пустые ворота закатил мяч — все, истерика. «Наш Федя Чалов, вот это гол, фантастика!». Хотя там моя бабушка бы пяткой мяч в сетку пнула… Поймите правильно, любить и поддерживать своих воспитанников нужно, Чалов – молодец, дай бог ему успехов. Но к Траоре просто необъективно относятся», – заявил Селюк.

В текущем сезоне Траоре провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов он шесть раз выходил на поле, записав гол и результативную передачу на свой счет.