Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»

Известный агент Дмитрий Селюк, ранее работавший с экс-тренером "Краснодара" Славолюбом Муслином в донецком "Металлурге", прокомментировал заявление бывшего полузащитника "быков" Олега Самсонова о том, что балканский специалист брал с футболистов деньги за попадание в состав.

"Я привел Муслина в "Металлург" — до того, как он начал работать на постсоветском пространстве. Я хоть и был вице-президентом, но при этом держал руку на пульсе цен на футболистов. Для начала, видимо, в "благодарность" за приглашение он мне предложил свободного игрока за 800 тыс. Это он будет отрицать. Мне без проблем удалось узнать, что игрок был свободен, и я дал понять Муслину, что мне известно о его методах работы.

Когда я сказал Муслину об этом, он понял, что я перекрою ему кислород, после чего начал под меня копать. На тот момент в клубе была интересная ситуация: Муслин решил создать югославскую коалицию против остальных футболистов, из-за чего Георгий Деметрадзе с ним чуть не подрался. Муслин настолько боялся, что даже охрану себе попросил, лишь бы Деметрадзе ему ничего не сделал.

Мог ли Муслин просить с игроков деньги за попадание в состав? Он способен на все и просто хочет и умеет казаться добреньким. За спиной у людей, которые его привели, он старается играть в своем кино. Яя Туре, игравший за "Металлург", даже такого тренера, как Муслин и не помнит. Был даже момент, когда футболисты донецкого клуба ставили вопрос: или Муслин уходит, или игроки не будут выходить на поле. Он просил президента клуба выделить ему для тренировок личного охранника. Это как раз было связано с конфликтом между ним и Деметрадзе. Вы представляете: стоял с двумя охранниками, чтобы его не побили.

Муслин с утра до вечера президенту клуба Олегу Мкртчану рассказывал, чтобы только он занимался трансферами, чтобы он все решал. Думаю, на эти же грабли наступил и Сергей Галицкий. Муслин умеет присесть на уши, рассказать разные истории хорошие. Цель – набить себе цену и набить себе карманы.

Говорите, якобы Яя при встрече сказал, что именно Муслин сделал из него профи? Да какого профи сделать? Муслин в команде был три-четыре месяца. Если он может сделать из Яя игрока за такое время, то почему он еще не в лучших клубах мира?!", - сказал Селюк.