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  • Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»

Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»

20 июля 2017, 07:17
5

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен тем, что его считают выходцем из Украины. Связано это с тем, что он работал в тесном сотрудничестве с «Металлургом» и «Таврией».

— «Зенит» в первом туре выиграл, поздравляю Роберто Манчини, я его очень хорошо знаю. Более того, я из Ленинграда. Люди почему-то думают, что я из Украины. Мне очень странно это слышать. Там я просто работал в донецком «Металлурге» и «Таврии». Хотя это особого отношения к делу не играет. «Зенит» мне как родная команда со времен Юрия Андреевича Морозова, Павла Федоровича Садырина. Я знал всех, кто там был. Как говорится, определенная частичка меня была в команде.

— Мы, честно говоря, хотели со «Спартака» начать…

— В матче с «Динамо» (2:2) мы видели, что действующий чемпион уже потерял очки. И судейство, мягко выражаясь, тоже было немножечко в пользу «Спартака». С «Локомотивом» арбитры опять же чуть-чуть заняли сторону красно-белых. Не хочу вдаваться, кто кому помогал. Однако команда чемпион не имеет права в первой же игре в новом статусе проигрывать тульскому «Арсеналу» 0:3. Однако свое третье место красно-белые займут.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Металлург Таврия Динамо Спартак Арсенал Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Manilov
1500524892
Да мы верим, Дмитрий, чего ты... Ведь всем известно, что именно у коренных ленинградцев фамилии заканчиваются на -ук и -юк.
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VSt
1500525859
Точно какую-то гадость курит.
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Диктор
1500526724
Ты не с Ленинграда-ты явно из Ерусалима.И мнения соответствующие.
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Аскорбин
1500528292
По ходу люди вообще о тебе не думают(пуп земли нашелся).У людей своих проблем хватает.
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prtcs
1500535488
Ведешь себя, как мигрант и высказывание бандеровские.
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