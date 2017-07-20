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    Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен тем, что его считают выходцем из Украины. Связано это с тем, что он работал в тесном сотрудничестве с «Металлургом» и «Таврией».

    — «Зенит» в первом туре выиграл, поздравляю Роберто Манчини, я его очень хорошо знаю. Более того, я из Ленинграда. Люди почему-то думают, что я из Украины. Мне очень странно это слышать. Там я просто работал в донецком «Металлурге» и «Таврии». Хотя это особого отношения к делу не играет. «Зенит» мне как родная команда со времен Юрия Андреевича Морозова, Павла Федоровича Садырина. Я знал всех, кто там был. Как говорится, определенная частичка меня была в команде.

    — Мы, честно говоря, хотели со «Спартака» начать…

    — В матче с «Динамо» (2:2) мы видели, что действующий чемпион уже потерял очки. И судейство, мягко выражаясь, тоже было немножечко в пользу «Спартака». С «Локомотивом» арбитры опять же чуть-чуть заняли сторону красно-белых. Не хочу вдаваться, кто кому помогал. Однако команда чемпион не имеет права в первой же игре в новом статусе проигрывать тульскому «Арсеналу» 0:3. Однако свое третье место красно-белые займут.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 07:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 июля 2017, 10:24

      Ведешь себя, как мигрант и высказывание бандеровские.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 июля 2017, 08:24

      По ходу люди вообще о тебе не думают(пуп земли нашелся).У людей своих проблем хватает.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июля 2017, 07:58

      Ты не с Ленинграда-ты явно из Ерусалима.И мнения соответствующие.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 20 июля 2017, 07:44

      Точно какую-то гадость курит.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 июля 2017, 07:28

      Да мы верим, Дмитрий, чего ты...
      Ведь всем известно, что именно у коренных ленинградцев фамилии заканчиваются на -ук и -юк.

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