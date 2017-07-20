Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк удивлен тем, что его считают выходцем из Украины. Связано это с тем, что он работал в тесном сотрудничестве с «Металлургом» и «Таврией».

— «Зенит» в первом туре выиграл, поздравляю Роберто Манчини, я его очень хорошо знаю. Более того, я из Ленинграда. Люди почему-то думают, что я из Украины. Мне очень странно это слышать. Там я просто работал в донецком «Металлурге» и «Таврии». Хотя это особого отношения к делу не играет. «Зенит» мне как родная команда со времен Юрия Андреевича Морозова, Павла Федоровича Садырина. Я знал всех, кто там был. Как говорится, определенная частичка меня была в команде.

— Мы, честно говоря, хотели со «Спартака» начать…

— В матче с «Динамо» (2:2) мы видели, что действующий чемпион уже потерял очки. И судейство, мягко выражаясь, тоже было немножечко в пользу «Спартака». С «Локомотивом» арбитры опять же чуть-чуть заняли сторону красно-белых. Не хочу вдаваться, кто кому помогал. Однако команда чемпион не имеет права в первой же игре в новом статусе проигрывать тульскому «Арсеналу» 0:3. Однако свое третье место красно-белые займут.