Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу

Игрок луцкой «Волыни» Тарас Михалик инициировал драку во время матча на любительском футзальном рождественском турнире в Луцке.

В этом матче Михалик играл за «Припять» из Любешова против команды «Iква». Во время матча произошло сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд, сообщает «UA-Футбол». В одном из них соперник в жестком подкате сбил игрока «Припяти». После этого Михалик напал на нарушителя, началась потасовка.

Впоследствии он вступил в конфликт и с тренером соперников. В итоге Михалик получил красную карточку. Также был удален игрок, после фола которого началась драка.