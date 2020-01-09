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  • Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу

Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу

9 января 2020, 13:08
8

Игрок луцкой «Волыни» Тарас Михалик инициировал драку во время матча на любительском футзальном рождественском турнире в Луцке.

В этом матче Михалик играл за «Припять» из Любешова против команды «Iква». Во время матча произошло сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд, сообщает «UA-Футбол». В одном из них соперник в жестком подкате сбил игрока «Припяти». После этого Михалик напал на нарушителя, началась потасовка.

Впоследствии он вступил в конфликт и с тренером соперников. В итоге Михалик получил красную карточку. Также был удален игрок, после фола которого началась драка.

  • 36-летний Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.
  • Сообщалось о возможном возвращении Михалика в «Локомотив».

Источник: «UA-Футбол»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Волынь Михалик Тарас
Комментарии (8)
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paracetamol
1578572145
Всегда было видно, что рожа бандитская. Костолом!
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bset
1578572752
Держите нас в курсе
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kuzen19
1578572775
ну так то поступок вполне нормальный учитывая что это футзал, где подкаты используют крайне не часто.. Инициировал драку скорее игрок соперника, срубивший игрока "Волыни". Победа на любительском рождественском турнире в Луцке, видимо для обеих команд принципиальна ))
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PNZ1985
1578573720
на бой с Емельяненко его!))
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Derzkiy1
1578573807
В Локо мажорики не адекватные
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evgevg13
1580272253
новость ни о чём
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