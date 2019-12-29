Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу

    Игрок луцкой «Волыни» Тарас Михалик инициировал драку во время матча на любительском футзальном рождественском турнире в Луцке.

    В этом матче Михалик играл за «Припять» из Любешова против команды «Iква». Во время матча произошло сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд, сообщает «UA-Футбол». В одном из них соперник в жестком подкате сбил игрока «Припяти». После этого Михалик напал на нарушителя, началась потасовка.

    Впоследствии он вступил в конфликт и с тренером соперников. В итоге Михалик получил красную карточку, как игрок, после фола которого началась драка.

    • 36-летний Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.
    • Сообщалось о возможном возвращении Михалика в «Локомотив».

    Источник: «UA-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8012

      parevg 1 час назад

      Больше писать совсем не о чем???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80579
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75064
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru