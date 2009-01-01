Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».

35-летний футболист предпочитал не афишировать свои действия. Всю правду он рассказал во время конфликта с фанатами «Волыни», которые осуждали его за выступления в России.