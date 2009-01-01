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    Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

    Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».

    35-летний футболист предпочитал не афишировать свои действия. Всю правду он рассказал во время конфликта с фанатами «Волыни», которые осуждали его за выступления в России.

    • Украинец выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год.
    • Минувшим летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.

    Источник: YouTube-канал «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4999

      Агасфер 7 минут назад

      Словом,все потребляющие русские деньги в нашей РПЛ-патриоты.Только дальше лучше не лезть-это минное поле.

      0
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      Рейтинг: -123

      Elektronua 31 минуту назад

      Вам не по...уй?

      0
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      Рейтинг: +63

      Олег1204 > Elektronua 28 минут назад

      Мне нет, армия которая бомбит русских должна быть уничтожена

      1
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      Рейтинг: +1979

      кошмарик 49 минут назад

      замаскированный укроштирлиц.. ржунимагу.. ща будет лизать нацикам чтобы бабло не отобрали! настоящий укрохерой

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