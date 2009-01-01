Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Словом,все потребляющие русские деньги в нашей РПЛ-патриоты.Только дальше лучше не лезть-это минное поле.
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии, будучи игроком московского клуба. Об этом говорится в сюжете на YouTube-канале «Бомбардир».
35-летний футболист предпочитал не афишировать свои действия. Всю правду он рассказал во время конфликта с фанатами «Волыни», которые осуждали его за выступления в России.
- Украинец выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год.
- Минувшим летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.