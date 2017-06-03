Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ

    Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала полный список команд, которые будут выступать в следующем сезоне. В состав участников лиги вошли «Мариуполь» (бывший «Ильичевец») и ровенский «Верес». Они заменили выбывших «Днепр» и «Волынь». Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате примут участие «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик», «Александрия», «Черноморец», «Ворскла», «Сталь», «Звезда», «Карпаты», «Верес» и «Мариуполь».

    По результатам жеребьевки календаря первого этапа «Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре, который состоится 22 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 июня 2017, 13:49

      заимела эта тупая демуканизация никому не нужная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Lokomotiv_10 3 июня 2017, 13:24

      Оо, УПЛ ещё существует? Откуда у них деньги?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11