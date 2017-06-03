«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ

Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала полный список команд, которые будут выступать в следующем сезоне. В состав участников лиги вошли «Мариуполь» (бывший «Ильичевец») и ровенский «Верес». Они заменили выбывших «Днепр» и «Волынь». Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате примут участие «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик», «Александрия», «Черноморец», «Ворскла», «Сталь», «Звезда», «Карпаты», «Верес» и «Мариуполь».

По результатам жеребьевки календаря первого этапа «Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре, который состоится 22 июля.