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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Волынь
Говерла - Волынь: обзор матча 14 мая 2016
Говерла
14.05.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Волынь
48'
О. Кузык
17'
И. Жунич
22'
А. Диденко
24'
А. Диденко
35'
И. Жунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Волынь
88'
Замена
А. Чепелюк
️️️️
Д. Козьбан
Замена
С. Котьо
️️️️
В. Гей
85'
Желтая карточка
В. Гей
82'
80'
Замена
А. Никитюк
️️️️
А. Богданов
ГОЛ! 1:4!
О. Кузык
Пас отдал
И. Гончар
48'
46'
Замена
Б. Шуст
️️️️
В. Недилько
Замена
Е. Добровольский
️️️️
И. Худобяк
46'
Замена
А. Черепко
️️️️
Д. Бабенко
46'
35'
ГОЛ! 0:4!
И. Жунич
Пас отдал
Р. Мемешев
32'
Желтая карточка
Р. Мемешев
Желтая карточка
А. Савченко
28'
24'
ГОЛ! 0:3!
А. Диденко
Пас отдал
А. Богданов
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Диденко
Пас отдал
А. Богданов
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Жунич
Пас отдал
В. Полевой
Желтая карточка
П. Иванов
5'
3'
Желтая карточка
О. Герасимюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
8
Алексей Савченко
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
15
Станислав Котьо
ЦЗ
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
25
Алексей Хоменко
ЦП
32
Евгений Добровольский
ЦП
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
68
Андрей Никитюк
ЦП
4-4-2
22
Бабенко
30
Иванов
5
Ряшко
28
Ягодинскис
33
Гончар
8
Савченко
2
Гей
17
Кузык
96
Тома
10
Худобяк
11
Гемега
3-4-3
42
Недилько
24
Горопевшек
14
Полевой
5
Жунич
7
Герасимюк
14
Кравченко
31
Шабанов
90
Богданов
7
Мемешев
9
Диденко
89
Козьбан
2
Гей
15
Котьо
15
Котьо
2
Гей
10
Худобяк
32
Добровольский
32
Добровольский
10
Худобяк
22
Бабенко
31
Черепко
31
Черепко
22
Бабенко
89
Козьбан
48
Чепелюк
48
Чепелюк
89
Козьбан
90
Богданов
68
Никитюк
68
Никитюк
90
Богданов
42
Недилько
35
Шуст
35
Шуст
42
Недилько
Остались в запасе
Говерла
Волынь
25
Алексей Хоменко
ЦП
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
25
Алексей Хоменко
ЦП
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Говерла - Волынь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Волынь
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
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2016.09.20 16:08
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2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
2
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2017.06.03 07:42
2
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