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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Говерла
Карпаты - Говерла: обзор матча 23 апреля 2016
Карпаты
23.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Говерла
36'
Д. Мирошниченко
48'
А. Гуцуляк
75'
Г. Бланко Лещук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Говерла
Замена
М. Даушвили
️️️️
И. Худобяк
77'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бланко Лещук
75'
71'
Замена
Ю. Тома
️️️️
А. Хоменко
Замена
Д. Кльоц
️️️️
О. Голодюк
65'
63'
Желтая карточка
И. Худобяк
Замена
П. Ксенз
️️️️
А. Гуцуляк
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Гуцуляк
Пас отдал
Г. Кадымян
48'
46'
Желтая карточка
П. Кутас
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирошниченко
Пас отдал
А. Карноза
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
8
Алексей Савченко
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Игорь Худобяк
ЦФ
11
Виталий Гемега
ЦФ
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
70
Иван Лобай
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
32
Евгений Добровольский
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
4-2-1-3
23
Мисак
21
Костевич
26
Новотрясов
32
Пластун
11
Мирошниченко
32
Голодюк
16
Худобяк
11
Гуцуляк
92
Кадымян
29
Бланко Лещук
10
Карноза
4-1-3-2
22
Бабенко
77
Кутас
33
Гончар
5
Ряшко
30
Иванов
14
Гавриш
8
Савченко
25
Хоменко
17
Кузык
11
Гемега
10
Худобяк
11
Гуцуляк
19
Ксенз
19
Ксенз
11
Гуцуляк
32
Голодюк
8
Кльоц
8
Кльоц
32
Голодюк
16
Худобяк
20
Даушвили
20
Даушвили
16
Худобяк
25
Хоменко
96
Тома
96
Тома
25
Хоменко
Остались в запасе
Карпаты
Говерла
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Олег Мозиль
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лужный
32
Евгений Добровольский
ЦП
31
Андрей Черепко
ВР
2
Виктор Гей
ЦП
Остались в запасе
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
70
Иван Лобай
ЦЗ
1
Олег Мозиль
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
Остались в запасе
32
Евгений Добровольский
ЦП
31
Андрей Черепко
ВР
2
Виктор Гей
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Карпаты - Говерла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Екатерина Монзуль
(Харьков)
Стадион:
Арена-Львов
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