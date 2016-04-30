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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Заря
Говерла - Заря: обзор матча 30 апреля 2016
Говерла
30.04.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Заря
13'
Е. Опанасенко
40'
Ф. Будковский
45'
А. Караваев
46'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Заря
69'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Караваев
64'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
И. Чайковский
Замена
В. Гей
️️️️
В. Гавриш
63'
Замена
Е. Добровольский
️️️️
М. Сергийчук
63'
59'
Замена
А. Сухоцкий
️️️️
Н. Каменюка
Желтая карточка
П. Иванов
50'
Замена
А. Хоменко
️️️️
П. Кутас
46'
46'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Будковский
Пас отдал
Ж. Любенович
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Караваев
Пас отдал
Ж. Любенович
Желтая карточка
Ю. Тома
43'
40'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Будковский
Желтая карточка
В. Гавриш
34'
Желтая карточка
А. Савченко
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Е. Опанасенко
Пас отдал
А. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
8
Алексей Савченко
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
11
Виталий Гемега
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
32
Евгений Добровольский
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
25
Алексей Хоменко
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
4-1-3-2
22
Бабенко
30
Иванов
33
Гончар
5
Ряшко
77
Кутас
14
Гавриш
8
Савченко
96
Тома
17
Кузык
7
Сергийчук
11
Гемега
4-1-2-3
30
Шевченко
20
Караваев
39
Опанасенко
13
Форстер
44
Чечер
4
Чайковский
22
Любенович
6
Каменюка
11
Паулиньо
28
Будковский
13
Липартия
7
Сергийчук
32
Добровольский
32
Добровольский
7
Сергийчук
14
Гавриш
2
Гей
2
Гей
14
Гавриш
77
Кутас
25
Хоменко
25
Хоменко
77
Кутас
6
Каменюка
2
Сухоцкий
2
Сухоцкий
6
Каменюка
4
Чайковский
24
Гречишкин
24
Гречишкин
4
Чайковский
20
Караваев
21
Безбородько
21
Безбородько
20
Караваев
Остались в запасе
Говерла
Заря
31
Андрей Черепко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Алексей Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
31
Андрей Черепко
ВР
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Алексей Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Говерла - Заря
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Авангард
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