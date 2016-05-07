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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Говерла
Александрия - Говерла: обзор матча 07 мая 2016
Александрия
07.05.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
30'
С. Микицей
52'
А. Запорожан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Говерла
Замена
Е. Банада
️️️️
А. Запорожан
79'
76'
Замена
Е. Добровольский
️️️️
И. Худобяк
Замена
Д. Леонов
️️️️
В. Пономарь
69'
Замена
А. Черный
️️️️
М. Козак
59'
56'
Желтая карточка
И. Худобяк
52'
Желтая карточка
М. Ряшко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Запорожан
52'
ГОЛ! 1:0!
С. Микицей
30'
14'
Замена
П. Иванов
️️️️
Д. Еременко
Желтая карточка
А. Запорожан
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
5
Михаил Ряшко
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
25
Алексей Хоменко
ЦП
2
Виктор Гей
ЦП
96
Юрий Тома
ЦП
8
Алексей Савченко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
11
Виталий Гемега
ЦФ
10
Игорь Худобяк
ЦФ
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
Говерла
31
Андрей Черепко
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
32
Евгений Добровольский
ЦП
4-4-1-1
24
Леванидов
87
Басов
15
Запорожан
3
Микицей
26
Шендрик
25
Чеботаев
72
Козак
69
Дедечко
7
Кулиш
22
Грицук
9
Пономарь
2-5-1-2
22
Бабенко
33
Гончар
5
Ряшко
25
Хоменко
96
Тома
8
Савченко
17
Кузык
2
Гей
6
Еременко
10
Худобяк
11
Гемега
15
Запорожан
44
Банада
44
Банада
15
Запорожан
72
Козак
13
Черный
13
Черный
72
Козак
9
Пономарь
6
Леонов
6
Леонов
9
Пономарь
10
Худобяк
32
Добровольский
32
Добровольский
10
Худобяк
6
Еременко
30
Иванов
30
Иванов
6
Еременко
Остались в запасе
Александрия
Говерла
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
31
Андрей Черепко
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
Остались в запасе
54
Андрей Новак
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Остались в запасе
26
Владимир Лысаченко
ЦЗ
31
Андрей Черепко
ВР
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Александрия - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ника
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