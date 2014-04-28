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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Таврия
Ворскла - Таврия: обзор матча 28 апреля 2014
Ворскла
28.04.2014, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Таврия
18'
И. Пердута
45+1'
Селио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Таврия
90'
+5
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
Д. Дедечко
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кахриман
90'
+2
Замена
Д. Матвиенко
️️️️
О. Гуменюк
89'
Замена
М. Прыходной
️️️️
Каядо
73'
Желтая карточка
О. Гуменюк
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
В. Чеснаков
70'
69'
Замена
В. Коробка
️️️️
Е. Сантрапинских
Замена
О. Баранник
️️️️
О. Мищенко
64'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Селио
Желтая карточка
В. Чеснаков
37'
ГОЛ! 1:0!
И. Пердута
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
39
Артем Прошенко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
88
Каядо
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
56
Игорь Кошман
ЦП
34
Максим Прыходной
ЦФ
3-2-3-2
1
Непогодов
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
84
Романчук
17
Чеснаков
99
Мищенко
69
Дедечко
44
Пердута
28
Громов
18
Яхович
3-1-5-1
13
Кахриман
20
Буссаиди
15
Селио
4
Гришко
26
Павленко
30
Гуменюк
33
Сантрапинских
39
Прошенко
29
Любичич
23
Причиненко
88
Каядо
17
Чеснаков
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
17
Чеснаков
99
Мищенко
24
Баранник
24
Баранник
99
Мищенко
88
Каядо
34
Прыходной
34
Прыходной
88
Каядо
30
Гуменюк
11
Матвиенко
11
Матвиенко
30
Гуменюк
33
Сантрапинских
11
Коробка
11
Коробка
33
Сантрапинских
Остались в запасе
Ворскла
Таврия
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
Главный тренер
Василий Сачко
56
Игорь Кошман
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
54
Юрий Павлик
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
Остались в запасе
56
Игорь Кошман
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
46
Дмитрий Ярчук
ОП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Таврия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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