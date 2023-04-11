Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС

Во вторник, 11 апреля, состоялась встреча представителей РФС и Крымского футбольного союза.

По ее итогам принято решение о допуске четырех клубов с полуострова к лицензированию.

Это «Севастополь», «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь).

«Пока не ясно в какую лигу они могут попасть, это зависит от реформы Второго дивизиона.

Также им необходимо будет пройти сертификацию стадионов», – написал в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.