Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС

Очень хорошая новость. давно пора, там были хорошие команды думаю им будет очень интересно поиграть в наших лигах, столько лет без футбола, вот решились, удачи командам
Во вторник, 11 апреля, состоялась встреча представителей РФС и Крымского футбольного союза.
По ее итогам принято решение о допуске четырех клубов с полуострова к лицензированию.
Это «Севастополь», «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь).
«Пока не ясно в какую лигу они могут попасть, это зависит от реформы Второго дивизиона.
Также им необходимо будет пройти сертификацию стадионов», – написал в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.