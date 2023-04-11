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    Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС

    Во вторник, 11 апреля, состоялась встреча представителей РФС и Крымского футбольного союза.

    По ее итогам принято решение о допуске четырех клубов с полуострова к лицензированию.

    Это «Севастополь», «Рубин» (Ялта), «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь).

    «Пока не ясно в какую лигу они могут попасть, это зависит от реформы Второго дивизиона.

    Также им необходимо будет пройти сертификацию стадионов», – написал в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.04.2023 17:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1586

      Suvorov51 1 час назад

      Очень хорошая новость. давно пора, там были хорошие команды думаю им будет очень интересно поиграть в наших лигах, столько лет без футбола, вот решились, удачи командам

      0
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      Рейтинг: +799

      borusse 4 часа назад

      ну что ,тогда международных турниров больше не будет

      1
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      Рейтинг: +13152

      R_a_i_n > borusse 3 часа назад

      будут конечно

      0
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      Рейтинг: +799

      borusse > R_a_i_n 41 минуту назад

      ну да ,с Хизбаллой )))

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      Рейтинг: +1671

      Fialet 5 часов назад

      Да неужели?

      0
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      Рейтинг: +1780

      Alex Y 6 часов назад

      А почему ссылка на Рубин из Казани))

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      Рейтинг: +1083

      Таврида 6 часов назад

      Вот и чудненько.

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      Рейтинг: +268

      dauzhhhhh > Таврида 6 часов назад

      Игр на домашних стадионах у них не будет.Кто рискнет поехать в Крым, когда туда регулярно что то прилетает и взрывается.

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      Рейтинг: +13152

      R_a_i_n > dauzhhhhh 6 часов назад

      У тебя в 404 регулярно что-то взрывается и ничего, играете как-то!

      0
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      Рейтинг: +1083

      Таврида > R_a_i_n 6 часов назад

      Оно в России живет, из Казахстона перехало.

      0
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      Рейтинг: +268

      dauzhhhhh > R_a_i_n 6 часов назад

      Ё.пта, да у тебя круглосуточная служба С полпинка отвечаешь.)))

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      Рейтинг: +13152

      R_a_i_n > dauzhhhhh 5 часов назад

      У меня как с телефона вонь начинает идти, значит развальцованный на сайте появился!

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      Рейтинг: +13152

      R_a_i_n > Таврида 5 часов назад

      Оно само это сказало?

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      Рейтинг: +1083

      Таврида > R_a_i_n 5 часов назад

      Вычислил, слишком много вони от него по инету: Сергей Манн (Рон), Сарканд, 1960 года высера.

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      Рейтинг: +4518

      Oldtrafford83 > Таврида 4 часа назад

      Понятно, судя по его однобокому мышлению думал что оно 2005 года рождения, возраст есть, ума нет)

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      Рейтинг: +268

      dauzhhhhh > Oldtrafford83 3 часа назад

      Oldtrafford83 значица...83 это год рождения. Годен.Тебе электронная повестка пришла ? Если чо,даже не думай сбёгать куда нить в Грузию или там Казахстан.Щас Госдума одобрила закон .-------"....введенные изменения распространяются на всех военнообязанных, а не только на срочников....
      С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, призывнику(мобилизованному) запрещен выезд из страны...в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры. Среди них: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, на получение кредита."
      Не хватает людишек на фронте ежели такие суетливые движения.Вот оно Oldtraffordыч, вот оно чо.

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