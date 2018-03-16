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    Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы. Напомним, что российский футболист стал автором гола в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом», который завершился победой москвичей со счетом 3:2.

    Конкуренцию ему составят форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, оформивший дубль в игре с «Локомотивом» (5:1), нападающий «Виктории» Марек Бакош, забивший дважды в матче со «Спортингом» (2:1), а также полузащитник «Лацио» Лукас Лейва, ставший автором гола в игре с киевским «Динамо» (2:0).

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 07:15
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 13:06

      Что и говорить гол красавец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 16 марта 2018, 11:48

      Еще и на лучший гол недели ЛЕ , наверное, претендует)))
      PS: Еще бы я отметил гол Гризманна и Рыбуса ;-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 марта 2018, 10:47

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:47

      если признают то будет полностью заслуженно, классно отыграл, а гол вообще великолепный!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2018, 10:18

      А.Головин, молодец, и гол забил и передачу результативную сделал и, вообще,
      везде успевал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 марта 2018, 09:40

      Отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 16 марта 2018, 09:34

      Французы даже не поняли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 16 марта 2018, 09:27

      Надо продолжать в таком же духе, молодец!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 марта 2018, 09:20

      Сашка молодец. Гол на заглядение получился.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 16 марта 2018, 08:52

      Гол - красавец! В лучших традициях Месси!

      3
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