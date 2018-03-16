Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошел в список номинантов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы. Напомним, что российский футболист стал автором гола в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом», который завершился победой москвичей со счетом 3:2.

Конкуренцию ему составят форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, оформивший дубль в игре с «Локомотивом» (5:1), нападающий «Виктории» Марек Бакош, забивший дважды в матче со «Спортингом» (2:1), а также полузащитник «Лацио» Лукас Лейва, ставший автором гола в игре с киевским «Динамо» (2:0).