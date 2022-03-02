РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)

«Таврия» и «Севастополь» могут войти в состав ФНЛ-2, сообщает журналист Иван Карпов.

«Конкретных разговоров о включении футбольных клубов из Крыма в состав нашей второй ФНЛ на сегодняшний день не идет.

Однако, в связи со временным исключением России из ФИФА и УЕФА переговоры между Крымским футбольным союзом и РФС об этом могут скоро начаться.

Русский футбольный мир оказался в мировой изоляции и теперь можно перейти к полноценной интеграции Крыма в жизнь современной РФ. В том числе на уровне спорта и конкретно футбола», – написал Карпов в телеграме.

Оба клуба были основаны после присоединения Крыма к России в 2014 году.

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