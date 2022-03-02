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  • РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)

РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)

2 марта 2022, 15:22
13

«Таврия» и «Севастополь» могут войти в состав ФНЛ-2, сообщает журналист Иван Карпов.

«Конкретных разговоров о включении футбольных клубов из Крыма в состав нашей второй ФНЛ на сегодняшний день не идет.

Однако, в связи со временным исключением России из ФИФА и УЕФА переговоры между Крымским футбольным союзом и РФС об этом могут скоро начаться.

Русский футбольный мир оказался в мировой изоляции и теперь можно перейти к полноценной интеграции Крыма в жизнь современной РФ. В том числе на уровне спорта и конкретно футбола», – написал Карпов в телеграме.

  • Оба клуба были основаны после присоединения Крыма к России в 2014 году.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Таврия
Комментарии (13)
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pele1981
1646225270
Берите сразу в премьер-лигу, нечего мелочиться)
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portero
1646228634
Срочно включать, один хрен сракции введены...
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житель СПб
1646235009
Давно пора! Спорт - вне политики и политиканов!
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lordmrv
1646237733
А также Шахтер (Донецк) и Заря (Луганск). И пусть все усрутся доказывать, что это не настоящие клубы. Настоящие играют в своих городах.
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lNeTl
1646246790
Хорошие новости!
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Hektor 84
1646330900
Давно пора
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