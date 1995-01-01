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    РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)

    «Таврия» и «Севастополь» могут войти в состав ФНЛ-2, сообщает журналист Иван Карпов.

    «Конкретных разговоров о включении футбольных клубов из Крыма в состав нашей второй ФНЛ на сегодняшний день не идет.

    Однако, в связи со временным исключением России из ФИФА и УЕФА переговоры между Крымским футбольным союзом и РФС об этом могут скоро начаться.

    Русский футбольный мир оказался в мировой изоляции и теперь можно перейти к полноценной интеграции Крыма в жизнь современной РФ. В том числе на уровне спорта и конкретно футбола», – написал Карпов в телеграме.

    • Оба клуба были основаны после присоединения Крыма к России в 2014 году.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      pele1981 22 минуты назад

      Берите сразу в премьер-лигу, нечего мелочиться)

      0
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      Рейтинг: +12567

      Fusballer > pele1981 5 минут назад

      В РПЛ "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) будут.

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