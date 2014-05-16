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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Мариуполь
Таврия - Мариуполь: обзор матча 16 мая 2014
Таврия
16.05.2014, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Мариуполь
13'
В. Чурко
83'
А. Тотовицкий
87'
В. Чурко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Мариуполь
90'
Замена
К. Кравченко
️️️️
В. Чурко
Желтая карточка
О. Гуменюк
89'
87'
ГОЛ! 0:3!
В. Чурко
Желтая карточка
А. Тищенко
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Тотовицкий
Пас отдал
В. Кулач
Замена
С. Мельник
️️️️
М. Прыходной
78'
Замена
А. Тищенко
️️️️
А. Аксёнов
73'
Желтая карточка
О. Крамаренко
71'
67'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Д. Мишнев
Замена
И. Кошман
️️️️
Д. Ярчук
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Чурко
Пас отдал
Д. Гречишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
34
Максим Прыходной
ЦФ
17
Олег Крамаренко
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
93
Иван Цюпа
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Таврия
93
Виталий Троцкий
ВР
56
Игорь Кошман
ЦП
29
Алексей Тищенко
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-2-3-2
16
Ситало
11
Матвиенко
94
Даценко
5
Аксёнов
46
Ярчук
26
Павленко
11
Коробка
33
Сантрапинских
30
Гуменюк
17
Крамаренко
34
Прыходной
3-2-3-1-1
1
Гальчук
18
Ордец
91
Бутко
13
Яворский
93
Цюпа
5
Путивцев
15
Мишнев
24
Гречишкин
70
Шевчук
11
Чурко
10
Кулач
34
Прыходной
56
Мельник
56
Мельник
34
Прыходной
46
Ярчук
56
Кошман
56
Кошман
46
Ярчук
5
Аксёнов
29
Тищенко
29
Тищенко
5
Аксёнов
11
Чурко
24
Кравченко
24
Кравченко
11
Чурко
15
Мишнев
16
Мандзюк
16
Мандзюк
15
Мишнев
Остались в запасе
Таврия
Мариуполь
93
Виталий Троцкий
ВР
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Руслан Кисиль
ЦП
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
93
Виталий Троцкий
ВР
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Андрей Тотовицкий
АП
14
Руслан Кисиль
ЦП
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Таврия - Мариуполь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Мариуполь
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2025.06.06 16:16
15
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2025.02.13 08:05
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