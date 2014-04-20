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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Карпаты
Таврия - Карпаты: обзор матча 20 апреля 2014
Таврия
20.04.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
49'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Карпаты
89'
Красная карточка
В. Федорчук
Желтая карточка
Б. Грнчаров
89'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
Н. Пинту
75'
71'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Е. Бохашвили
54'
Желтая карточка
М. Бартулович
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
Пас отдал
М. Бартулович
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Чачуа
Замена
В. Коробка
️️️️
О. Гуменюк
46'
Замена
М. Прыходной
️️️️
И. Кошман
46'
Желтая карточка
М. Любичич
43'
39'
Желтая карточка
В. Костевич
21'
Желтая карточка
И. Пластун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
27
Гомес
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
33
Евгений Сантрапинских
ЦП
56
Игорь Кошман
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
88
Каядо
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
34
Максим Прыходной
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-2-4-1
13
Кахриман
11
Матвиенко
6
Грнчаров
21
Нуну Пинту
27
Гомес
26
Павленко
33
Сантрапинских
56
Кошман
29
Любичич
30
Гуменюк
88
Каядо
4-3-1-2
1
Пидкивка
32
Пластун
4
Гитченко
20
Пашаев
21
Костевич
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Даушвили
8
Чачуа
21
Бартулович
77
Бохашвили
56
Кошман
34
Прыходной
34
Прыходной
56
Кошман
21
Нуну Пинту
40
Путраш
40
Путраш
21
Нуну Пинту
30
Гуменюк
11
Коробка
11
Коробка
30
Гуменюк
77
Бохашвили
9
Мартынюк
9
Мартынюк
77
Бохашвили
8
Чачуа
20
Зенев
20
Зенев
8
Чачуа
Остались в запасе
Таврия
Карпаты
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Таврия - Карпаты
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Локомотив
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