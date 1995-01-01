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    Владимир Овсиенко

    Вратарь
    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Овсиенко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ужгород
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 октября 1978 (44 года)
    Рост 190
    Вес 82
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