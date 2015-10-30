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    Владимир Езерский

    Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Иванович
    Фамилия Езерский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 77
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