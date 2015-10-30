Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко получил тренерскую лицензию «А».

Помимо Калиниченко диплом УЕФА получили Максим Шацких, Владимир Езерский, Сергей Нагорняк и Александр Мелащенко.

Нынешние игроки «Шахтера» Вячеслав Шевчук, Дарио Срна дипломов пока не получили по причине занятости в официальных матчах. Когда-то игравший за «горняков» Анатолий Тимощук сдаст экзамен, когда прибудет в расположение сборной на матчи плей-офф квалификации Евро-2016 со сборной Словении.