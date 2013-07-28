|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2013
|90' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|1' -78'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|09.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|74'
|27.10.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|05.10.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Заря (Луганск)
|29.09.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|67'
|21.09.2013
|64' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|28.07.2013
|88' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|20.07.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Динамо (Киев)
|14.07.2013
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)