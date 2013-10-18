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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Говерла
Волынь - Говерла: обзор матча 18 октября 2013
Волынь
18.10.2013, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Говерла
82'
Д. Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Говерла
90'
+6
Желтая карточка
В. Буяльский
Желтая карточка
Т. Парцвания
89'
87'
Желтая карточка
К. Орош
85'
Замена
Х. Иканде
️️️️
Д. Савич
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Савич
Желтая карточка
Шумахер
78'
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
Э. Матуку
73'
69'
Замена
В. Лысенко
️️️️
В. Балашов
57'
Желтая карточка
М. Никулае
57'
Желтая карточка
С. Балафас
Желтая карточка
В. Шиков
53'
52'
Замена
К. Орош
️️️️
С. Люлька
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Ф. Матей
46'
Замена
Т. Парцвания
️️️️
И. Скоба
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Сергей Литовченко
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
31
Душан Савич
АП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
70
Хармони Иканде
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-2-4-1
16
Литовченко
30
Симинин
52
Масло
4
Шиков
16
Шиш
14
Матуку
99
Гошкодеря
88
Скоба
93
Матей
79
Бабатунде
7
Шумахер
3-2-2-2-1
1
Надь
22
Лисицкий
28
Леандро
25
Балафас
5
Езерский
8
Люлька
30
Кочиш
29
Буяльский
27
Балашов
31
Савич
30
Никулае
14
Матуку
20
Задерецкий
20
Задерецкий
14
Матуку
88
Скоба
3
Парцвания
3
Парцвания
88
Скоба
93
Матей
10
Бикфалви
10
Бикфалви
93
Матей
31
Савич
70
Иканде
70
Иканде
31
Савич
8
Люлька
15
Орош
15
Орош
8
Люлька
27
Балашов
7
Лысенко
7
Лысенко
27
Балашов
Остались в запасе
Волынь
Говерла
42
Виталий Недилько
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Говерла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Говерла
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
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2017.06.03 07:42
2
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
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2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
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2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
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1
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2016.06.08 09:58
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2016.05.14 17:21
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