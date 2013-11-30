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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Таврия
Говерла - Таврия: обзор матча 30 ноября 2013
Говерла
30.11.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Таврия
29'
М. Никулае
67'
М. Никулае
49'
А. Буссаиди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Таврия
90'
+4
Желтая карточка
М. Прыходной
Замена
В. Езерский
️️️️
Х. Иканде
90'
+3
Желтая карточка
Х. Иканде
88'
87'
Замена
С. Мельник
️️️️
В. Коробка
85'
Замена
В. Павленко
️️️️
Гомес
84'
Замена
М. Прыходной
️️️️
О. Гуменюк
82'
Желтая карточка
Д. Ярчук
67'
Желтая карточка
В. Коробка
ГОЛ! 2:1!
М. Никулае
67'
Замена
В. Буяльский
️️️️
В. Лысенко
66'
58'
Желтая карточка
Гомес
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Буссаиди
Замена
Х. Иканде
️️️️
Д. Савич
46'
Желтая карточка
М. Никулае
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Никулае
29'
14'
Желтая карточка
А. Аксёнов
Желтая карточка
Д. Савич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
28
Леандро
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
31
Душан Савич
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
30
Мариус Никулае
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
6
Мохаммед Алию
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
46
Дмитрий Ярчук
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
70
Хармони Иканде
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
26
Иван Комлев
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Надь
28
Леандро
22
Лисицкий
30
Дандя
15
Орош
6
Ле Таллек
30
Кочиш
15
Трухин
31
Савич
30
Никулае
7
Лысенко
3-2-3-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
5
Аксёнов
6
Алию
27
Гомес
46
Ярчук
30
Гуменюк
13
Свенссон
11
Коробка
31
Бурдужан
19
Габовда
31
Савич
70
Иканде
70
Иканде
31
Савич
Иканде
5
Езерский
5
Езерский
Иканде
7
Лысенко
29
Буяльский
29
Буяльский
7
Лысенко
11
Коробка
56
Мельник
56
Мельник
11
Коробка
30
Гуменюк
34
Прыходной
34
Прыходной
30
Гуменюк
27
Гомес
26
Павленко
26
Павленко
27
Гомес
Остались в запасе
Говерла
Таврия
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
26
Иван Комлев
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
Остались в запасе
26
Иван Комлев
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
94
Семён Даценко
ЦЗ
10
Максим Фещук
ЦФ
Статистика матча Говерла - Таврия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
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13
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2016.09.14 14:32
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10
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2016.05.15 21:21
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2016.05.14 17:21
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2023.04.11 17:36
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РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
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