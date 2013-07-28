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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Говерла
Таврия - Говерла: обзор матча 28 июля 2013
Таврия
28.07.2013, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Говерла
13'
М. Фещук
2'
Д. Трухин
79'
Д. Трухин
84'
С. Балафас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Говерла
88'
Замена
В. Езерский
️️️️
Д. Ле Таллек
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Балафас
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Трухин
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Причиненко
76'
Желтая карточка
Гомес
69'
Замена
В. Павленко
️️️️
В. Коробка
68'
65'
Замена
В. Буяльский
️️️️
В. Балашов
Замена
М. Прыходной
️️️️
М. Фещук
55'
44'
Желтая карточка
А. Дандя
Желтая карточка
М. Любичич
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Фещук
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Трухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
94
Семён Даценко
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
11
Владимир Коробка
ЛП
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
26
Владислав Павленко
ОП
25
Максим Калиниченко
ЦП
56
Сергей Мельник
ЦФ
34
Максим Прыходной
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
77
Евгений Морозенко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
3-1-4-2
13
Кахриман
40
Путраш
94
Даценко
20
Буссаиди
27
Гомес
11
Коробка
9
Назаренко
29
Любичич
23
Причиненко
7
Шиндер
10
Фещук
3-3-2-1-1
33
Чурилов
15
Рнич
22
Лисицкий
30
Дандя
25
Балафас
6
Ле Таллек
8
Люлька
15
Трухин
7
Райчевич
27
Балашов
7
Лысенко
10
Фещук
34
Прыходной
34
Прыходной
10
Фещук
11
Коробка
26
Павленко
26
Павленко
11
Коробка
23
Причиненко
25
Калиниченко
25
Калиниченко
23
Причиненко
6
Ле Таллек
5
Езерский
5
Езерский
6
Ле Таллек
27
Балашов
29
Буяльский
29
Буяльский
27
Балашов
Остались в запасе
Таврия
Говерла
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
56
Сергей Мельник
ЦФ
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
5
Александр Аксёнов
ЦЗ
Остались в запасе
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
Статистика матча Таврия - Говерла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Таврия
Говерла
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
2023.04.11 17:36
11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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