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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Динамо К
Говерла - Динамо К: обзор матча 20 июля 2013
Говерла
20.07.2013, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
87'
В. Балашов (П)
37'
Д. Мбокани
38'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Динамо К
Желтая карточка
С. Люлька
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Балашов
87'
86'
Желтая карточка
Е. Селин
82'
Замена
Д. Ленс
️️️️
Д. Гармаш
Замена
В. Буяльский
️️️️
А. Тришович
80'
79'
Желтая карточка
Д. Гармаш
78'
Замена
Дуду
️️️️
О. Гусев
65'
Замена
М. Велозу
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Ле Таллек
46'
Замена
С. Люлька
️️️️
С. Балафас
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мбокани
Пас отдал
Л. Аруна
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
15
Дмитрий Трухин
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ПЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
7
Мирко Райчевич
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
25
Сотириос Балафас
ОП
27
Виталий Балашов
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Говерла
1
Александр Надь
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
77
Евгений Морозенко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
92
Дуду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
4-3-2-1
33
Чурилов
15
Трухин
30
Дандя
22
Лисицкий
15
Рнич
7
Райчевич
6
Ле Таллек
25
Балафас
8
Тришович
27
Балашов
7
Лысенко
4-2-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
34
Хачериди
21
Вида
33
Селин
25
Аруна
20
Бельханда
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
70
Мбокани
6
Ле Таллек
18
Кополовец
18
Кополовец
6
Ле Таллек
25
Балафас
8
Люлька
8
Люлька
25
Балафас
8
Тришович
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Тришович
20
Бельханда
44
Велозу
44
Велозу
20
Бельханда
19
Гармаш
17
Ленс
17
Ленс
19
Гармаш
20
Гусев
92
Дуду
92
Дуду
20
Гусев
Остались в запасе
Говерла
Динамо К
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
1
Александр Шовковский
ВР
90
Роман Безус
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
90
Роман Безус
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Говерла - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Авангард
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