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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Говерла
Динамо К - Говерла: обзор матча 24 ноября 2013
Динамо К
24.11.2013, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Говерла
22'
Д. Мбокани
29'
Д. Ленс
83'
С. Сидорчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Говерла
86'
Замена
М. Кополовец
️️️️
В. Лысенко
ГОЛ! 3:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
Д. Мбокани
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
О. Гусев
81'
78'
Замена
А. Дандя
️️️️
В. Езерский
67'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Замена
Р. Безус
️️️️
Ю. Бельханда
63'
46'
Замена
Х. Иканде
️️️️
Д. Савич
Замена
Д. Вида
️️️️
Д. Силва
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
Пас отдал
Ю. Бельханда
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
Е. Хачериди
22'
17'
Желтая карточка
М. Никулае
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Говерла
1
Александр Надь
ВР
28
Леандро
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
31
Душан Савич
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
30
Мариус Никулае
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
21
Александар Лазевски
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
70
Хармони Иканде
ЦФ
3-5-1-1
1
Шовковский
15
Драгович
34
Хачериди
21
Данило Силва
20
Бельханда
8
Сидорчук
5
Вукоевич
8
Макаренко
20
Гусев
17
Ленс
70
Мбокани
4-1-2-1-2
1
Надь
15
Орош
5
Езерский
22
Лисицкий
28
Леандро
6
Ле Таллек
30
Кочиш
15
Трухин
31
Савич
30
Никулае
7
Лысенко
21
Данило Силва
21
Вида
21
Вида
21
Данило Силва
20
Бельханда
90
Безус
90
Безус
20
Бельханда
20
Гусев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Гусев
31
Савич
70
Иканде
70
Иканде
31
Савич
7
Лысенко
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лысенко
5
Езерский
30
Дандя
30
Дандя
5
Езерский
Остались в запасе
Динамо К
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Говерла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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