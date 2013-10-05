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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Заря
Говерла - Заря: обзор матча 05 октября 2013
Говерла
05.10.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Заря
90'
+4
Желтая карточка
К. Сантини
90'
+4
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Хомченовский
90'
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
М. Никулае
️️️️
Д. Ле Таллек
85'
Желтая карточка
Леандро
84'
81'
Замена
И. Петряк
️️️️
Я. Боли
78'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
69'
Желтая карточка
Д. Липартия
Замена
Х. Иканде
️️️️
Д. Савич
65'
Замена
А. Дандя
️️️️
В. Лисицкий
54'
46'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Н. Каменюка
40'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Р. Кочиш
21'
13'
Желтая карточка
Н. Игнатьевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
31
Душан Савич
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
70
Хармони Иканде
ЦФ
30
Мариус Никулае
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Надь
28
Леандро
22
Лисицкий
5
Езерский
8
Люлька
6
Ле Таллек
25
Балафас
29
Буяльский
30
Кочиш
31
Савич
7
Лысенко
3-2-2-1-2
1
Сантини
29
Белый
45
Гордиенко
44
Шунич
16
Ярмаш
12
Игнатьевич
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
31
Савич
70
Иканде
70
Иканде
31
Савич
22
Лисицкий
30
Дандя
30
Дандя
22
Лисицкий
6
Ле Таллек
30
Никулае
30
Никулае
6
Ле Таллек
10
Боли
7
Петряк
7
Петряк
10
Боли
10
Хомченовский
22
Любенович
22
Любенович
10
Хомченовский
6
Каменюка
13
Липартия
13
Липартия
6
Каменюка
Остались в запасе
Говерла
Заря
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Говерла - Заря
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Авангард
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