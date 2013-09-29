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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Говерла
Мариуполь - Говерла: обзор матча 29 сентября 2013
Мариуполь
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Говерла
23'
Р. Кочиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Говерла
90'
+3
Желтая карточка
М. Райчевич
87'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Буяльский
83'
Замена
А. Дандя
️️️️
Р. Кочиш
Замена
Р. Фомин
️️️️
С. Гаращенков
79'
73'
Замена
С. Балафас
️️️️
Д. Савич
Замена
В. Кулач
️️️️
Т. Окриашвили
68'
67'
Желтая карточка
В. Езерский
Желтая карточка
Т. Окриашвили
64'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кочиш
Пас отдал
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Майкон
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
21
Александар Лазевски
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
31
Душан Савич
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
19
Руслан Фомин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
30
Мариус Никулае
ЦФ
3-2-3-2
12
Худжамов
2
Полянский
18
Ордец
91
Бутко
32
Ищенко
18
Гаращенков
30
Окриашвили
19
Федотов
6
Довгий
16
Мандзюк
5
Майкон
4-1-3-1-1
1
Надь
8
Люлька
5
Езерский
22
Лисицкий
21
Лазевски
6
Ле Таллек
30
Кочиш
29
Буяльский
7
Райчевич
31
Савич
7
Лысенко
18
Гаращенков
19
Фомин
19
Фомин
18
Гаращенков
30
Окриашвили
10
Кулач
10
Кулач
30
Окриашвили
30
Кочиш
30
Дандя
30
Дандя
30
Кочиш
31
Савич
25
Балафас
25
Балафас
31
Савич
29
Буяльский
15
Трухин
15
Трухин
29
Буяльский
Остались в запасе
Мариуполь
Говерла
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
22
Дмитрий Бабенко
ВР
27
Виталий Балашов
АП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
27
Виталий Балашов
АП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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