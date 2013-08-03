Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 03 августа 2013
Говерла
03.08.2013, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
55'
Д. Ле Таллек (П)
15'
А. Шевчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
85'
Желтая карточка
А. Шевчук
80'
Замена
А. Сахневич
️️️️
И. Коротецкий
72'
Замена
Тейку
️️️️
И. Матяж
65'
Вторая желтая
А. Нестеров
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Балафас
64'
55'
Желтая карточка
А. Нестеров
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ле Таллек
55'
46'
Замена
В. Гавриш
️️️️
А. Годин
Замена
А. Тришович
️️️️
В. Балашов
46'
Желтая карточка
Н. Рнич
42'
Желтая карточка
В. Лисицкий
41'
31'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
А. Дандя
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Шевчук
Пас отдал
И. Матяж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Говерла
1
Александр Надь
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
77
Евгений Морозенко
ЦП
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
3-3-2-1-1
33
Чурилов
22
Лисицкий
25
Балафас
15
Рнич
8
Люлька
6
Ле Таллек
30
Дандя
15
Трухин
7
Райчевич
27
Балашов
7
Лысенко
4-3-3
12
Грдличка
4
Матеус
13
Коротецкий
39
Опанасенко
5
Нестеров
42
Писоцкий
11
Годин
20
Матяж
9
Рудыка
21
Штурко
14
Шевчук
25
Балафас
18
Кополовец
18
Кополовец
25
Балафас
27
Балашов
8
Тришович
8
Тришович
27
Балашов
20
Матяж
4
Тейку
4
Тейку
20
Матяж
13
Коротецкий
22
Сахневич
22
Сахневич
13
Коротецкий
11
Годин
14
Гавриш
14
Гавриш
11
Годин
Остались в запасе
Говерла
Металлург
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
77
Евгений Морозенко
ЦП
1
Александр Надь
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
25
Александр Максимов
ЦП
10
Жуниор
АП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Говерла - Металлург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Фощий
(Черкассы)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлург
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+