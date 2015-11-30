Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»

Главный тренер «Металлурга» Анатолий Чанцев прокомментировал поражение в 16-м туре УПЛ от «Волыни» (1:9).

«Хочу начать с того, что перед игрой ко мне подошел директор матча и передал, что звонил Кочетов ( один из функционеров ФФУ) и просил передать, что на матч поставлено 500 тысяч долларов.

Я этого понять не могу. Для чего такое говорить?! При чем здесь команда? У меня лично ко всем полное доверие. Меня это возмущает. Возможно, кто-то другой определяет результат игры, а не мои футболисты.

Относительно сегодняшней игры, то мы являемся заложниками ситуации, которая сложилась в клубе. На последней встрече владельцы заявили, что клуб все равно существовать не будет, он ликвидируется. Многие люди уже уволились из «Металлурга».

Мы берем в команду основную игроков из дубля, некоторые из них даже не попадали ранее в дубль. Мы просто хотим доиграть достойно осеннюю часть.

Власть нам помогает проводить матчи. Тем не менее, перед выездом в Луцк у нас отключили на базе электричество, поэтому задачей номер один было не заболеть моим игрокам. Критическая ситуация просто.

Уровень 90 процентов игроков просто не соответствует уровню премьер-лиги. Конечно, 1:9 больно бьет по самолюбию. При нормальных условиях некоторые из них не были бы даже в списке на игру.

У нас остался матч и Киеве и не знаю, как это все перенести», – сказал Чанцев.