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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Шахтер
Говерла - Шахтер: обзор матча 09 ноября 2013
Говерла
09.11.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
53'
С. Кривцов
71'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Шахтер
88'
Желтая карточка
Эдуардо
85'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
78'
Замена
В. Нем
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
С. Балафас
77'
Замена
Х. Иканде
️️️️
Д. Савич
75'
Желтая карточка
В. Езерский
74'
71'
ГОЛ! 0:2!
Эдуардо
Пас отдал
Т. Степаненко
Желтая карточка
С. Люлька
69'
64'
Замена
Фернандо
️️️️
Бернард
63'
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
53'
ГОЛ! 0:1!
С. Кривцов
Пас отдал
Ф. Феррейра
Желтая карточка
С. Балафас
50'
Желтая карточка
В. Лысенко
38'
37'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Желтая карточка
Д. Савич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
28
Леандро
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Виталий Лисицкий
(К)
ЦП
31
Душан Савич
АП
30
Рэзван Кочиш
ПП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
30
Мариус Никулае
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
70
Хармони Иканде
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
4-3-1-2
1
Надь
28
Леандро
25
Балафас
5
Езерский
15
Орош
29
Буяльский
22
Лисицкий
30
Кочиш
31
Савич
30
Никулае
7
Лысенко
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
27
Кривцов
13
Шевчук
7
Фред
27
Степаненко
11
Бернард
11
Тейшейра
11
Коста
14
Феррейра
31
Савич
70
Иканде
70
Иканде
31
Савич
25
Балафас
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
25
Балафас
11
Бернард
20
Фернандо
20
Фернандо
11
Бернард
11
Коста
18
Нем
18
Нем
11
Коста
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
Остались в запасе
Говерла
Шахтер
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Говерла - Шахтер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
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