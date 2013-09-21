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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Арсенал
Говерла - Арсенал: обзор матча 21 сентября 2013
Говерла
21.09.2013, суббота, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
15'
В. Лисицкий
24'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Арсенал
89'
Желтая карточка
В. Лампи
Желтая карточка
Леандро
87'
Замена
Д. Трухин
️️️️
В. Буяльский
75'
71'
Замена
Е. Колесник
️️️️
О. Герасимюк
Замена
В. Езерский
️️️️
К. Орош
64'
Желтая карточка
К. Орош
63'
46'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
М. Шацких
ГОЛ! 2:0!
В. Буяльский
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Лисицкий
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Евгений Колесник
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-1-3-1
1
Надь
8
Люлька
22
Лисицкий
28
Леандро
15
Орош
6
Ле Таллек
7
Райчевич
29
Буяльский
30
Кочиш
7
Лысенко
2-5-1-2
1
Рева
11
Лампи
44
Сантос
11
Старгородский
11
Шарпар
17
Аржанов
4
Хомин
7
Герасимюк
16
Шацких
40
Адийя
11
Кравец
15
Орош
5
Езерский
5
Езерский
15
Орош
29
Буяльский
15
Трухин
15
Трухин
29
Буяльский
7
Герасимюк
25
Колесник
25
Колесник
7
Герасимюк
16
Шацких
10
Бушман
10
Бушман
16
Шацких
Остались в запасе
Говерла
Арсенал
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Виталий Балашов
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Статистика матча Говерла - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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