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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Говерла
Шахтер - Говерла: обзор матча 14 июля 2013
Шахтер
14.07.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
46'
Д. Гречишкин
89'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Говерла
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
89'
76'
Желтая карточка
Д. Трухин
75'
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Балафас
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Фернандо
69'
Травма
Фернандо
68'
Желтая карточка
Л. Адриано
63'
Замена
Фернандо
️️️️
Фред
55'
46'
Замена
В. Буяльский
️️️️
В. Балашов
Замена
В. Шевчук
️️️️
Исмаили
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гречишкин
46'
20'
Желтая карточка
С. Люлька
10'
Замена
А. Чурилов
️️️️
Д. Бабенко
9'
Травма
Д. Бабенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
7
Фред
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
(К)
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ОП
25
Сотириос Балафас
ОП
27
Виталий Балашов
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
47
Валерий Гришин
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
77
Евгений Морозенко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
4-2-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
11
Тейшейра
24
Гречишкин
11
Тайсон
7
Фред
11
Коста
4
Адриано
4-3-2-1
22
Бабенко
15
Рнич
30
Дандя
22
Лисицкий
8
Люлька
6
Ле Таллек
7
Райчевич
25
Балафас
27
Балашов
15
Трухин
7
Лысенко
31
Исмаили
13
Шевчук
13
Шевчук
31
Исмаили
7
Фред
20
Фернандо
20
Фернандо
7
Фред
Фернандо
14
Феррейра
14
Феррейра
Фернандо
22
Бабенко
33
Чурилов
33
Чурилов
22
Бабенко
25
Балафас
18
Кополовец
18
Кополовец
25
Балафас
27
Балашов
29
Буяльский
29
Буяльский
27
Балашов
Остались в запасе
Шахтер
Говерла
47
Валерий Гришин
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
77
Евгений Морозенко
ЦП
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
Остались в запасе
47
Валерий Гришин
ЦП
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
77
Евгений Морозенко
ЦП
5
Владимир Езерский
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
8
Александр Тришович
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Донбасс-Арена
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