Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Кривбасс
Александрия - Кривбасс: обзор матча 25 сентября 2011
Александрия
25.09.2011, воскресенье, 17:15
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
75'
Т. Салхи
12'
М. Бабатунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Кривбасс
Желтая карточка
Д. Янчик
ГОЛ! 1:1!
Т. Салхи
Замена
Д. Янчик
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Довгий
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Р. Костышин
Замена
Т. Салхи
️️️️
Л. Калоуда
Замена
Р. Зейналов
️️️️
Я. Кралик
Желтая карточка
С. Самодин
17'
Желтая карточка
В. Сердюк
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Бабатунде
Пас отдал
М. Бартулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Ян Кралик
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Кривбасс
71
Денис Бойко
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
13
Руслан Зейналов
ЦП
87
Давид Янчик
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
3-2-4-1
79
Панькив
4
Гитченко
8
Сидоренко
4
Кралик
15
Запорожан
19
Ксенз
99
Таргамадзе
6
Довгий
8
Казанюк
10
Калоуда
29
Кабанов
4-3-1-2
71
Бойко
3
Лобжанидзе
90
Петров
22
Лисицкий
4
Сердюк
79
Бабатунде
5
Федорчук
23
Канкава
10
Костышин
21
Бартулович
22
Самодин
19
Ксенз
87
Янчик
87
Янчик
19
Ксенз
4
Кралик
13
Зейналов
13
Зейналов
4
Кралик
10
Калоуда
10
Салхи
10
Салхи
10
Калоуда
10
Костышин
19
Габовда
19
Габовда
10
Костышин
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Александрия - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Кривбасс
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+