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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Мариуполь
Александрия - Мариуполь: обзор матча 14 октября 2011
Александрия
14.10.2011, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
52'
Я. Кралик
41'
А. Пуканыч (П)
90+3'
Б. Бутко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Мариуполь
+4
Желтая карточка
С. Яворский
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Бутко
Пас отдал
Д. Кожанов
Замена
Е. Иванов
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
А. Пуканыч
Желтая карточка
Н. Ищенко
Желтая карточка
А. Сахневич
Замена
Д. Янчик
️️️️
Я. Кралик
Замена
Д. Невмывака
️️️️
С. Яворский
Замена
В. Федотов
️️️️
И. Тищенко
Замена
С. Давыдов
️️️️
П. Ксенз
Желтая карточка
А. Гитченко
ГОЛ! 1:1!
Я. Кралик
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
А. Сахневич
️️️️
А. Казанюк
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пуканыч
Желтая карточка
Ю. Панькив
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
4
Ян Кралик
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
87
Давид Янчик
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
3-2-2-1-1
79
Панькив
5
Чередниченко
8
Сидоренко
4
Гитченко
27
Старенький
19
Ксенз
6
Довгий
8
Казанюк
10
Салхи
29
Кабанов
4-5-1
35
Шуст
32
Ищенко
13
Яворский
2
Полянский
91
Бутко
70
Шевчук
9
Кожанов
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
19
Фомин
4
Кралик
87
Янчик
87
Янчик
4
Кралик
8
Казанюк
22
Сахневич
22
Сахневич
8
Казанюк
19
Ксенз
25
Давыдов
25
Давыдов
19
Ксенз
19
Фомин
26
Иванов
26
Иванов
19
Фомин
13
Яворский
19
Невмывака
19
Невмывака
13
Яворский
19
Тищенко
19
Федотов
19
Федотов
19
Тищенко
Остались в запасе
Александрия
Мариуполь
24
Владислав Леванидов
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
8
Антон Кича
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Александрия - Мариуполь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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