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    Артем Савин

    Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Савин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник Шахтер Донецк
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1981 (42 года)
    Рост 179
    Вес 74
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