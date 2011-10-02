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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлист
Мариуполь - Металлист: обзор матча 02 октября 2011
Мариуполь
02.10.2011, воскресенье, 14:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
55'
Эдмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлист
+1
Замена
С. Бланко
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
Эдмар
Замена
С. Валяев
️️️️
М. Девич
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Савин
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Е. Иванов
️️️️
Ф. Будковский
ГОЛ! 0:1!
Эдмар
Пас отдал
К. Хавьер
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Р. Фомин
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
Р. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
26
Егор Иванов
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
4-1-3-2
23
Бажан
2
Полянский
32
Ищенко
91
Бутко
14
Савин
4
Чайковский
9
Кожанов
19
Федотов
25
Виценец
28
Будковский
19
Фомин
4-2-1-3
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
84
Романчук
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
32
Девич
9
Кристальдо
28
Будковский
26
Иванов
26
Иванов
28
Будковский
14
Савин
70
Шевчук
70
Шевчук
14
Савин
19
Фомин
99
Ярошенко
99
Ярошенко
19
Фомин
11
Тайсон
29
Бланко
29
Бланко
11
Тайсон
32
Девич
78
Валяев
78
Валяев
32
Девич
9
Кристальдо
19
Торрес
19
Торрес
9
Кристальдо
Остались в запасе
Мариуполь
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Главный тренер
Валерий Яремченко
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Статистика матча Мариуполь - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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