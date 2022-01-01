Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче

Когда он перешел в Зенит, насколько я помню писали, что он из Донецка и поддерживает ДНР. Так в чем дело? Почему он ушел в Металлист?
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с харьковским «Металлистом».
В воскресенье украинец принял участие в товарищеском матче против «Истанбула» (2:1).
- Футболист выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
- Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
- Ракицкий расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны АЕКа и «Истанбула».
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