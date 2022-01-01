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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с харьковским «Металлистом».

В воскресенье украинец принял участие в товарищеском матче против «Истанбула» (2:1).

  • Футболист выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
  • Ракицкий расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны АЕКа и «Истанбула».

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Источник: сайт «Металлиста»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +405

    SLADE2019 17 минут назад

    Когда он перешел в Зенит, насколько я помню писали, что он из Донецка и поддерживает ДНР. Так в чем дело? Почему он ушел в Металлист?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +863

    Беспонтий 32 минуты назад

    сыграл и сыграл
    во втором тайме

    вот диво
    его пытали в перерыве прямо

    0
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