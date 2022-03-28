Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поддерживает форму с харьковским «Металлистом».

В воскресенье украинец принял участие в товарищеском матче против «Истанбула» (2:1).

Футболист выступал за «Зенит» с января 2019-го по март 2022-го года.

Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

Ракицкий расторг контракт с клубом по семейным обстоятельствам.

Сообщалось об интересе к нему со стороны АЕКа и «Истанбула».

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery