В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
- Украинский футболист нецензурно высказался о периоде выступлений в РПЛ.
- В частности, он упомянул представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься.
Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», – заявила Захарова.
- Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
- Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»