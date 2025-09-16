В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Украинский футболист нецензурно высказался о периоде выступлений в РПЛ.

В частности, он упомянул представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься.

Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», – заявила Захарова.