  В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»

В МИД РФ отреагировали на скандальные слова Ракицкого о «Зените»

Сегодня, 22:25
7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

  • Украинский футболист нецензурно высказался о периоде выступлений в РПЛ.
  • В частности, он упомянул представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Думаю, он имел в виду то, как проводил свое личное время. Страна у нас свободная. Взрослые люди могут и такими вещами заниматься.

Главное, чтобы детям не пропагандировали свои извращения», – заявила Захарова.

  • Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 108 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Черноморец Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (7)
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
send.ip-sms
1758052276
Ракицкий прав.После того, как его страна подверглась агрессии от соседа...Он вправе не стесняться в выражениях.
Ответить
bset
1758052471
Страна у нас свободная
Ответить
DOCTOR PENALTY
1758052495
Зачёт, Мария!!! """"""""""""""""
Ответить
Mirak92
1758053498
Страна у нас свободная, за свободу слова можно на 15-ку сесть
Ответить
send.ip-sms
1758053851
Ну и как всегда, никто не смотрит на источник новости.А Бомба ведь всегда показывает. Источник - «Спорт-Экспресс». А там --с переходом --"Украинский защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал период игры за «Зенит». В ответ на вопрос о том, отпустил ли он ситуацию с прекращением выступления за сборную Украины, 36-летний футболист ответил, что он это сделал, «еще когда играл там», намекая на Россию. Кроме того, спортсмен нецензурно высказался в адрес петербургского клуба."
Ответить
