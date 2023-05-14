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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Заря
Металлист - Заря: обзор матча 14 мая 2023
Металлист
14.05.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 5
Завершен
Заря
1'
А. Мизюк (АГ)
10'
Э. Герреро
21'
Е. Шахов
27'
М. Имереков
85'
В. Бражко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Заря
85'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
В. Бражко
77'
Замена
П. Полегенько
️️️️
Э. Герреро
Желтая карточка
Е. Рязанцев
76'
66'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
С. Булеца
66'
Замена
А. Хахлев
️️️️
Д. Антюх
Желтая карточка
А. Мизюк
56'
52'
Желтая карточка
И. Снурницын
Желтая карточка
М. Прядун
49'
46'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Н. Русин
46'
Замена
И. Снурницын
️️️️
Р. Вантух
Замена
М. Багачанский
️️️️
С. Панасенко
46'
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
Е. Картушов
46'
33'
Пенальти не реализован!
С. Булеца
Замена
️️️️
А. Чидомере
33'
Красная карточка
Е. Демченко
31'
27'
ГОЛ! 0:4!
М. Имереков
Пас отдал
Р. Вантух
21'
ГОЛ! 0:3!
Е. Шахов
10'
ГОЛ! 0:2!
Э. Герреро
Пас отдал
Н. Русин
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Мизюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Металлист
12
Орест Костик
ВР
44
Kyrylo Vlaha
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Денис Почапский
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-3-2-2
96
Ермолов
3
Корраль
2
Мизюк
47
Романюк
6
Ралюченко
17
Демченко
21
Панасенко
9
Наумец
11
Картушов
70
Чидомере
9
Прядун
3-2-2-2-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
17
Вантух
6
Бражко
44
Батагов
28
Шахов
39
Герреро
10
Булеца
9
Антюх
31
Русин
21
Панасенко
21
Багачанский
21
Багачанский
21
Панасенко
11
Картушов
88
Рязанцев
88
Рязанцев
11
Картушов
17
Вантух
75
Снурницын
75
Снурницын
17
Вантух
39
Герреро
28
Полегенько
28
Полегенько
39
Герреро
9
Антюх
99
Хахлев
99
Хахлев
9
Антюх
10
Булеца
15
Мишнев
15
Мишнев
10
Булеца
31
Русин
88
Погорилый
88
Погорилый
31
Русин
Остались в запасе
Металлист
Заря
12
Орест Костик
ВР
44
Kyrylo Vlaha
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
44
Kyrylo Vlaha
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
18
Геннадий Синчук
ЦП
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Металлист - Заря
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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