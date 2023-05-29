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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Минай
Металлист - Минай: обзор матча 29 мая 2023
Металлист
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Минай
36'
Е. Демченко
61'
О. Вишневский
75'
Р. Паламарь (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Минай
84'
Желтая карточка
А. Булеза
80'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Паламарь
Замена
М. Багачанский
️️️️
Е. Демченко
72'
Желтая карточка
Самуэль
71'
71'
Желтая карточка
М. Гечев
61'
ГОЛ! 1:1!
О. Вишневский
56'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
А. Байдал
53'
Желтая карточка
С. Петько
52'
Желтая карточка
Т. Дмитрук
Замена
Самуэль
️️️️
И. Чайковский
46'
46'
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
И. Гончар
40'
Замена
М. Гечев
️️️️
Б. Чуев
ГОЛ! 1:0!
Е. Демченко
36'
Желтая карточка
А. Чидомере
23'
15'
Желтая карточка
Б. Чуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
18
Геннадий Синчук
ЦП
9
Максим Прядун
ЦФ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
80
Антон Байдал
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Металлист
12
Орест Костик
ВР
25
Kyrylo Dihtiar
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
2-1-3-2
96
Ермолов
3
Корраль
2
Мизюк
4
Чайковский
6
Ралюченко
17
Демченко
18
Синчук
70
Чидомере
9
Прядун
3-2-1-3-1
13
Бандура
5
Кравчук
23
Немчанинов
4
Чуев
33
Гончар
5
Булеза
32
Петько
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
80
Байдал
7
Вишневский
4
Чайковский
28
Самуэль
28
Самуэль
4
Чайковский
17
Демченко
21
Багачанский
21
Багачанский
17
Демченко
9
Наумец
9
Наумец
33
Гончар
2
Дмитрук
2
Дмитрук
33
Гончар
80
Байдал
21
Паламарь
21
Паламарь
80
Байдал
4
Чуев
7
Гечев
7
Гечев
4
Чуев
Остались в запасе
Металлист
Минай
12
Орест Костик
ВР
25
Kyrylo Dihtiar
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
25
Kyrylo Dihtiar
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
3
Иван Трубочкин
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
17
Данил Голуб
ПВ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Статистика матча Металлист - Минай
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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Металлист
Минай
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