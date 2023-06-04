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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Черноморец
Металлист - Черноморец: обзор матча 04 июня 2023
Металлист
04.06.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Черноморец
76'
Д. Юсов
87'
Д. Юсов
90+2'
G. Hadida
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлист - Черноморец
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
G. Hadida
89'
Замена
А. Гладкий
️️️️
А. Авагимян
87'
ГОЛ! 0:2!
Д. Юсов
Замена
Самуэль
️️️️
М. Багачанский
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Юсов
Пас отдал
А. Демченко
65'
Замена
Д. Юсов
️️️️
Д. Алефиренко
65'
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Николишин
39'
Желтая карточка
А. Ралюченко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
25
Kyrylo Dihtiar
ЦЗ
5
Александр Николишин
ЦЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
18
Геннадий Синчук
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
Черноморец
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
7
Александр Демченко
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлист
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
49
Daniil Prykhodko
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
23
Guy Hadida
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
96
Ермолов
3
Корраль
5
Николишин
2
Мизюк
25
6
Ралюченко
18
Синчук
9
Наумец
21
Багачанский
88
Рязанцев
9
Прядун
3-2-1-2-3
22
Путря
3
Ермаков
13
Салюк
27
Васильев
7
Демченко
17
Кузык
45
Брагару
10
Авагимян
44
77
Штогрин
7
Алефиренко
21
Багачанский
28
Самуэль
28
Самуэль
21
Багачанский
27
Васильев
23
23
27
Васильев
7
Алефиренко
28
Юсов
28
Юсов
7
Алефиренко
10
Авагимян
20
Гладкий
20
Гладкий
10
Авагимян
Остались в запасе
Металлист
Черноморец
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
49
Daniil Prykhodko
ЦЗ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
30
Данил Варакута
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
35
Serhii Oleksandrovych Shumilov
ВР
49
Daniil Prykhodko
ЦЗ
59
Kaidalov Danylo Oleksandrovych
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
1
Дмитрий Непогодов
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлист - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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