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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Металлист
Харьков - Металлист: обзор матча 21 мая 2023
Харьков
21.05.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Металлист
58'
Н. Безуглый
68'
А. Чирук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Металлист
Замена
В. Дмитренко
️️️️
Р. Русин
80'
Замена
В. Островский
️️️️
А. Чирук
80'
77'
Замена
С. Панасенко
️️️️
И. Чайковский
77'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
Е. Картушов
ГОЛ! 2:0!
А. Чирук
Пас отдал
Р. Русин
68'
61'
Замена
Е. Рязанцев
️️️️
А. Чидомере
ГОЛ! 1:0!
Н. Безуглый
58'
Желтая карточка
Е. Ткачук
55'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Ременюк
52'
50'
Желтая карточка
И. Чайковский
46'
Замена
М. Багачанский
️️️️
Самуэль
37'
Замена
️️️️
Б. Порох
25'
Желтая карточка
А. Ралюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Металлист
12
Орест Костик
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
2
Александр Мизюк
ЦЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
70
Алекс Чидомере
ЦФ
Харьков
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
43
Владислав Островский
ЦФ
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
18
Геннадий Синчук
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
88
Евгений Рязанцев
ПВ
4-1-2-2-1
1
Мозиль
71
Коваленко
3
Безуглый
3
Ткачук
29
Жичиков
9
Мартынюк
28
Габелок
8
Вачиберадзе
11
Ременюк
10
Русин
79
Чирук
4-1-1-2-1
12
Костик
28
Самуэль
2
Мизюк
31
Порох
3
Корраль
4
Чайковский
6
Ралюченко
11
Картушов
9
Наумец
70
Чидомере
11
Ременюк
15
Абдуллаев
15
Абдуллаев
11
Ременюк
10
Русин
22
Дмитренко
22
Дмитренко
10
Русин
79
Чирук
43
Островский
43
Островский
79
Чирук
4
Чайковский
21
Панасенко
21
Панасенко
4
Чайковский
28
Самуэль
21
Багачанский
21
Багачанский
28
Самуэль
11
Картушов
10
Бойчук
10
Бойчук
11
Картушов
70
Чидомере
88
Рязанцев
88
Рязанцев
70
Чидомере
Остались в запасе
Харьков
Металлист
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Геннадий Синчук
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
Остались в запасе
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
33
Игор Энрике
ЛВ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
18
Геннадий Синчук
ЦП
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Харьков - Металлист
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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