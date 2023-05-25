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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлист
Кривбасс - Металлист: обзор матча 25 мая 2023
Кривбасс
25.05.2023, четверг, 15:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Металлист
42'
Д. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Металлист
ГОЛ! 1:0!
Д. Соса
Пас отдал
И. Дибанго
42'
Желтая карточка
М. Лунев
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
96
Даниил Ермолов
ВР
3
Роберто Корраль
ЛЗ
31
Богдан Порох
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
88
Евгений Рязанцев
ПВ
70
Алекс Чидомере
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Металлист
12
Орест Костик
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
3-2-2-3
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
10
Капич
91
Семотюк
10
Хомченовский
77
Понедельник
14
Лунев
27
Дебелко
7
Соса
2-2-2-2
96
Ермолов
31
Порох
3
Корраль
6
Ралюченко
17
Демченко
88
Рязанцев
9
Наумец
9
Прядун
70
Чидомере
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
12
Орест Костик
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
1
Богдан Хома
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
77
Захар Карпусь
ПВ
22
Денис Шевченко
ПВ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
2
Александр Мизюк
ЦЗ
28
Самуэль
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
21
Максим Багачанский
АП
11
Егор Картушов
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Кривбасс - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
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