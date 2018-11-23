Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»

Футболист «Урала» Денис Кулаков прокомментировал гол в ворота «Локомотива» в матче 15 тура (2:1). Украинец сравнял счет.

«Последний раз забивал за «Металлист». Красивый гол? Вам судить. Не могу сказать, что такие удары тренируются. Хотя я отрабатываю удары со вторым тренером. Вот и получился красивый мяч. Решение пробить принял мгновенно», – сказал уралец в эфире телеканала «Матч Премьер».

Кулаков играет в России с 2015 года.

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