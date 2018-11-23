Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»

    Футболист «Урала» Денис Кулаков прокомментировал гол в ворота «Локомотива» в матче 15 тура (2:1). Украинец сравнял счет.

    «Последний раз забивал за «Металлист». Красивый гол? Вам судить. Не могу сказать, что такие удары тренируются. Хотя я отрабатываю удары со вторым тренером. Вот и получился красивый мяч. Решение пробить принял мгновенно», – сказал уралец в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Кулаков играет в России с 2015 года.

    В Премьер-лиге повторили лучший гол ЧМ-2018. Это шедевр

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9023

      vladik12 24 ноября 2018, 00:01

      А "Металлиста" уже и нет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 