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    В Премьер-лиге повторили лучший гол ЧМ-2018. Это шедевр


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    Голосов: 13
    23.11.2018 22:05
    Забил парень, от которого таких чудес не ждали.

    Последний тур первого круга в РПЛ часто богат на изумительные голы, стоит вспомнить хотя бы невероятный забитый мяч Окриашвили за «Краснодар» в ворота «Зенита». В матче нынешнего сезона «Локомотив» – «Урал» замахнулись на большее – успешно повторили самый красивый по мнению ФИФА гол минувшего чемпионата мира. Сделал это защитник гостей Денис Кулаков.

    Вот так забивал за Францию Бенджамин Павар.

    А вот так отличился за «Урал» Денис Кулаков.

    Источник видео – канал «Матч ТВ» в YouTube

    Кулаков – 32-летний украинский легионер, он – воспитанник донецкого «Шахтера», забивший гол в своем дебютном матче. В Донецке футболист не закрепился и затем играл за «Ворсклу», «Днепр» и «Металлист». В 2015 году перебрался в «Урал» и сходу стал основным правым защитником клуба. В России украинец проводит уже четвертый сезон.

    Лучшим для Кулакова получился прошлый сезон – игрок прибавил как в защитных компонентах (отбор, перехват, вынос, верховые дуэли), так и в атакующих (обостряющие передачи, удары, дриблинг). Весьма прилично футболист выглядит в составе «Урала» и в нынешнем сезоне – по рейтингу WhoScored он делит второе место с самим Эриком Бикфалви – лидером команды.

    «Да я не помню, чтоб он вообще бил по воротам», – улыбнулся его одноклубник Владимир Ильин во время интервью в перерыве матча. Теперь этот удар запомнят все.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dhakatribune.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 ноября 2018, 14:43

      Что касаемо красоты и техники, то гол Павара даже и близко не сравнить. На порядок лучше. Там и удар с обратным вращением и с более длинной дистанции и точно в девятку. Игрок Урала же бил с подъёма, практически без вращения мяч летел и не в девятку.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 26 ноября 2018, 10:41

      Оба гола конечно похожи, но техническая составляющая разная. Бенджамин бил подъемом и видя куда, ни кого перед ним не было. Перед Кулаковым был защитник его траектория была обводящей, шведой, внешней стороной ступы, что гораздо трудней было выполнить и имеет большой шанс для срезки мяча.

      0
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      Рейтинг: +36

      S.P.Q.R. 24 ноября 2018, 17:14

      Общего в двух голах только траектория полета мяча. Технически удар Павара сложнее

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 24 ноября 2018, 16:57

      Оба гола классные

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 ноября 2018, 12:45

      Таких голов можно с десяток набрать уже после чемпионата. Погба Австралии забил красивейший, но не оценили - Австралии всего лишь.

      0
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      Рейтинг: +7391

      Старикан 24 ноября 2018, 12:24

      Забить такой гол на ЧМ многократно труднее! Поэтому однозначно Павара!

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 ноября 2018, 10:42

      кулак красава

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 24 ноября 2018, 09:31

      Красивый, но бывает еще лучше.

      0
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      Рейтинг: +1705

      Sviro 24 ноября 2018, 08:46

      Главное - нужный гол! Человек хорошо выполнил свою работу, принёс 3 очка команде! Никто ему не мешал.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 ноября 2018, 07:14

      так себе)

      0
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