В Премьер-лиге повторили лучший гол ЧМ-2018. Это шедевр

Забил парень, от которого таких чудес не ждали.

Последний тур первого круга в РПЛ часто богат на изумительные голы, стоит вспомнить хотя бы невероятный забитый мяч Окриашвили за «Краснодар» в ворота «Зенита». В матче нынешнего сезона «Локомотив» – «Урал» замахнулись на большее – успешно повторили самый красивый по мнению ФИФА гол минувшего чемпионата мира. Сделал это защитник гостей Денис Кулаков.

Вот так забивал за Францию Бенджамин Павар.

А вот так отличился за «Урал» Денис Кулаков.

Источник видео – канал «Матч ТВ» в YouTube

Кулаков – 32-летний украинский легионер, он – воспитанник донецкого «Шахтера», забивший гол в своем дебютном матче. В Донецке футболист не закрепился и затем играл за «Ворсклу», «Днепр» и «Металлист». В 2015 году перебрался в «Урал» и сходу стал основным правым защитником клуба. В России украинец проводит уже четвертый сезон.

Лучшим для Кулакова получился прошлый сезон – игрок прибавил как в защитных компонентах (отбор, перехват, вынос, верховые дуэли), так и в атакующих (обостряющие передачи, удары, дриблинг). Весьма прилично футболист выглядит в составе «Урала» и в нынешнем сезоне – по рейтингу WhoScored он делит второе место с самим Эриком Бикфалви – лидером команды.

«Да я не помню, чтоб он вообще бил по воротам», – улыбнулся его одноклубник Владимир Ильин во время интервью в перерыве матча. Теперь этот удар запомнят все.