Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Окриашвили: «Был уверен в себе и знал, что надо решать судьбу встречи»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили поделился впечатлениями от матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, что гол грузинского хавбека в добавленное время принес «быкам» победу в этом поединке.

    – Игорь Шалимов признался, что на тренировках вы подобные удары иногда практикуете…

    – Да, на тренировках иногда идут передачи, и мы такие удары делаем. В момент гола я был уверен в себе, знал, что надо решать судьбу встречи. Чуть повезло. Боженька помог.

    – В момент удара вы видели, что Юрий Лодыгин потерял контроль над воротами или били просто в сторону ворот?

    – Я увидел, что он сыграл на выходе, вынес мяч рукой, что он уже не на линии. Конечно, повезло, что получилось так здорово пробить, но я так и хотел.

    – С каким заданием вас выпускал на поле Шалимов? Оживить игру в атаке на флангах?

    – Оживить атаку и забить гол. Я раньше уже выходил, были моменты, но забить не получалось. А в этот раз тренер сказал, что пора уже забивать.

    – Перед выходом на поле вы отдали тренировочные штаны мальчику, подающему мячи. Теперь это будет добрый знак?

    – Да, теперь это будет моя фишка, всегда буду так делать (улыбается). Но если честно, то очень рад, что забил и помог набрать команде три очка. Спасибо большое болельщикам за поддержку, сегодня их пришло очень много, они отлично нас поддерживали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 ноября 2016, 04:35

      Ничего не скажешь, гол получился что надо, главное победный...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 28 ноября 2016, 00:58

      правильно, побегал, попотел, попердел, а потом отдал штаны мальчику. Красава! вот это фишка! грузин вонючий, еще и улыбается сука.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 28 ноября 2016, 00:31

      Красавчик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      pavos 27 ноября 2016, 23:42

      просто изумительный гол!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11