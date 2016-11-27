Окриашвили: «Был уверен в себе и знал, что надо решать судьбу встречи»

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили поделился впечатлениями от матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:1). Напомним, что гол грузинского хавбека в добавленное время принес «быкам» победу в этом поединке.

– Игорь Шалимов признался, что на тренировках вы подобные удары иногда практикуете…

– Да, на тренировках иногда идут передачи, и мы такие удары делаем. В момент гола я был уверен в себе, знал, что надо решать судьбу встречи. Чуть повезло. Боженька помог.

– В момент удара вы видели, что Юрий Лодыгин потерял контроль над воротами или били просто в сторону ворот?

– Я увидел, что он сыграл на выходе, вынес мяч рукой, что он уже не на линии. Конечно, повезло, что получилось так здорово пробить, но я так и хотел.

– С каким заданием вас выпускал на поле Шалимов? Оживить игру в атаке на флангах?

– Оживить атаку и забить гол. Я раньше уже выходил, были моменты, но забить не получалось. А в этот раз тренер сказал, что пора уже забивать.

– Перед выходом на поле вы отдали тренировочные штаны мальчику, подающему мячи. Теперь это будет добрый знак?

– Да, теперь это будет моя фишка, всегда буду так делать (улыбается). Но если честно, то очень рад, что забил и помог набрать команде три очка. Спасибо большое болельщикам за поддержку, сегодня их пришло очень много, они отлично нас поддерживали.