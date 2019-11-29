Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом

Подруга бывшего футболиста украинского «Металлиста» Джонатана Кристальдо Морелья де лас Эрас утверждает, что ее молодой человек избивал. В распоряжении Buenos Aires Times есть фото девушки, где она демонстрирует синяки на лице.

Де лас Эрас уже обратилась в полицию. Она говорит, что Кристальдо избил ее на прошлой неделе. Футболист сейчас выступает за аргентинский «Расинг».