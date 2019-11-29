Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом

Подруга бывшего футболиста украинского «Металлиста» Джонатана Кристальдо Морелья де лас Эрас утверждает, что ее молодой человек избивал. В распоряжении Buenos Aires Times есть фото девушки, где она демонстрирует синяки на лице.
Де лас Эрас уже обратилась в полицию. Она говорит, что Кристальдо избил ее на прошлой неделе. Футболист сейчас выступает за аргентинский «Расинг».
- На счету Кристальдо один матч за сборную Аргентины.
- Игрок выступал в Украине с 2011 по 2014 год.
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате Аргентины с «Велес Сарсфилдом» в 2009 году.
Источник: Buenos Aires Times