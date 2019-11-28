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    Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом

    Подруга бывшего футболиста украинского «Металлиста» Джонатана Кристальдо Морелья де лас Эрас утверждает, что ее молодой человек избивал. В распоряжении Buenos Aires Times есть фото девушки, где она демонстрирует синяки на лице.

    Де лас Эрас уже обратилась в полицию. Она говорит, что Кристальдо избил ее на прошлой неделе. Футболист сейчас выступает за аргентинский «Расинг».

    • На счету Кристальдо один матч за сборную Аргентины.
    • Игрок выступал в Украине с 2011 по 2014 год.
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате Аргентины с «Велес Сарсфилдом» в 2009 году.

    Источник: Buenos Aires Times

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: -21

      Вот oнo чё Михалыч 2 минуты назад

      С такой рожей в Украину нельзя было пускать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Proker 26 минут назад

      Девушка у вас ботикс слишком не красивые,по этому получаете пендулей с гарантией....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      dragoff > Proker 17 минут назад

      Вместо мозгов у тебя ботекс, дятел

      0
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      Рейтинг: +3635

      порт 39 минут назад

      Похоже бухает.

      1
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      Рейтинг: -88

      DonBaton II > порт 26 минут назад

      Скорее горчица с тушью

      0
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    • ...
      Рейтинг: -70

      BARCLAYS_APL 48 минут назад

      Как все бабы футболистов подставные оргументы чтоб наследство выжать и по садить их

      1
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