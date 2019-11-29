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  • Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом

Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом

29 ноября 2019, 19:24
12

Подруга бывшего футболиста украинского «Металлиста» Джонатана Кристальдо Морелья де лас Эрас утверждает, что ее молодой человек избивал. В распоряжении Buenos Aires Times есть фото девушки, где она демонстрирует синяки на лице.

Де лас Эрас уже обратилась в полицию. Она говорит, что Кристальдо избил ее на прошлой неделе. Футболист сейчас выступает за аргентинский «Расинг».

  • На счету Кристальдо один матч за сборную Аргентины.
  • Игрок выступал в Украине с 2011 по 2014 год.
  • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате Аргентины с «Велес Сарсфилдом» в 2009 году.

Источник: Buenos Aires Times
Украина. Премьер-лига Металлист Кристальдо Джонатан
Комментарии (12)
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BARCLAYS_APL
1575046942
Как все бабы футболистов подставные оргументы чтоб наследство выжать и по садить их
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порт
1575047533
Похоже бухает.
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Proker
1575048302
Девушка у вас ботикс слишком не красивые,по этому получаете пендулей с гарантией....
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Dizayner
1575050878
а сайт называется бомбардир? или я что то путаю?
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nemolod
1575054636
Бьет-значит любит,так в народе говорят!
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Из Твери Леха
1575056004
Кому нахрен интересна эта новость?
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ALEXMAN888
1575056278
Ну, я вижу ей понравилось! Мало дал видно!
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hasset
1575057167
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто по братски делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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dinar7777dinar
1575057814
Е пать че за трансуха . Бомбардир это че за ‘новость,?
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жеха87
1575060755
Тема сисек не раскрыта!
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